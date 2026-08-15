https://ur.abna24.com/xkLGW15 اگست 2026 - 15:32 News ID 1852784 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز سفر عشق، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان،یہاں لاکھوں لوگ کیوں دفن ہیں 15 اگست 2026 - 15:32 News ID: 1852784 مآخذ: ابنا دانلوڈ 15 MB لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران سفر عشق امام حسین علیہ السلام شہدای کربلا وادی السلام متعلقہ خبریں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے سربراہ کی آیت اللہ بشیر نجفی سے ملاقات نجف اشرف میں مولانا یعسوب عباس کی آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے اہم ملاقات اربعین؛ کروڑوں قدموں کا سفر، انسانیت کے نام ایک عالمگیر پیغام سعودی عرب کا مقصد امریکہ کے ایجنڈے کے تحت حشد الشعبی کو کمزور کرنا ہے،عراقی تجزیہ کار حشد الشعبی پر حملہ خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار،عراقی ایوانِ صدر کا سخت ردِعمل عراقی علمائے کرام کی امریکی۔سعودی حملوں کی شدید مذمت اربعین کے لیے ایران کی زمینی سرحدوں سے 14 لاکھ سے زائد زائرین عراق روانہ نجف اشرف میں جامع اربعین پلان کا آغاز، سیکیورٹی اور خدماتی ادارے مکمل الرٹ
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