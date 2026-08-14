نجباء: عراق میں امریکی قبضے کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراقی مزاحمتی تحریک نجباء نے عراق سے امریکی افواج کے انخلا کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں امریکی موجودگی کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔
تحریک نجباء کی ایگزیکٹو کونسل کے سربراہ شیخ ناظم السعیدی نے عراق کی موجودہ صورتحال پر اپنے بیان میں کہا کہ عراقی عوام کے اصل دشمن امریکی اور اسرائیلی قابض قوتیں اور خطے میں ان کے حمایت یافتہ عناصر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نجباء نے عراق میں مسلح گروہوں کے حملوں کے ابتدائی مرحلے ہی سے سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر بغداد اور اس کے اطراف میں ملک کے دفاع میں کردار ادا کیا ہے۔
السعیدی کے مطابق بعض عناصر عراق میں داخلی کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے عراقی وزارتِ دفاع و داخلہ، انسدادِ دہشت گردی کے ادارے، الحشد الشعبی اور دیگر سکیورٹی اداروں کو دینی و قومی بھائی قرار دیا۔
نجباء کے رہنما نے واضح کیا کہ ان کی تنظیم کے ہتھیار صرف امریکی قابض افواج کے خلاف ہیں اور انہیں عراقی سکیورٹی فورسز یا ملک کی کسی قومی جماعت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ نجباء ماضی میں بھی عراقی حکومتوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی ملک میں کسی مسلمان کا خون بہنے نہیں دیا جائے گا۔ ان کے بقول سکیورٹی فورسز کے ساتھ تنظیم کا تعاون برقرار رہے گا اور کسی قسم کا تصادم نہیں ہوگا۔
السعیدی نے کہا کہ عراق کی قومی سلامتی اور عراقی شہریوں کا خون ان کی تنظیم کے لیے سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عراقی عوام میں شعور اور سکیورٹی اداروں کے اتحاد کے سامنے ایسی کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔
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