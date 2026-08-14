نبیہ بری: اسرائیل کو لبنان پر حملے اور جارحیت روکنے پر مجبور کیا جائے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو لبنان کے خلاف جنگ اور مسلسل جارحانہ کارروائیاں روکنے پر مجبور کیا جائے۔
نبیہ بری نے کہا کہ خطے میں استحکام کی بنیادی کنجی یہ ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی پر عمل درآمد اور بین الاقوامی سرحدوں تک اپنی فوجیں واپس لے جانے کے لیے مجبور کیا جائے۔
لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور لبنان کے خلاف اپنی کارروائیاں بند نہیں کیں اور گزشتہ نومبر سے لبنان بالخصوص جنوبی علاقوں میں مسلسل حملے اور جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ لبنان کی خودمختاری اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔
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