ایران اور افغانستان کا اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نورالدین عزیزی نے ایران اور افغانستان کے تجارتی روابط سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔
نورالدین عزیزی نے کہا کہ افغانستان اور ایران کے درمیان تعاون اور اقتصادی روابط میں توسیع سے دونوں ممالک کی معیشت مضبوط ہونے کے ساتھ خطے کے دیگر ممالک کی اقتصادی ترقی میں بھی مدد مل سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ طالبان حکومت کی اقتصادی پالیسی میں پڑوسی اور علاقائی ممالک کے ساتھ تجارتی و اقتصادی روابط کو ترجیح حاصل ہے۔
طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نے مزید کہا کہ ایران اور افغانستان مشترکہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باہمی تجارت اور دوطرفہ سرمایہ کاری کا حجم بڑھا سکتے ہیں۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر زراعت اور دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی تعاون کمیشن کے ایرانی سربراہ غلام رضا نوری قزلجہ نے بھی تہران اور کابل کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔
انہوں نے حالیہ جنگ کے دوران افغانستان کے مؤقف اور تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان دو پڑوسی اور آزاد ممالک کی حیثیت سے اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کی وسیع صلاحیت رکھتے ہیں۔
ایرانی وزیر زراعت نے غذائی تحفظ کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا اہم شعبہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان زراعت، غذائی اجناس کی پیداوار اور مشترکہ سرمایہ کاری کے شعبوں میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
کانفرنس میں ایران اور افغانستان کے اقتصادی تعلقات، دونوں ممالک کی باہمی مارکیٹ کی ضروریات اور بالخصوص افغانستان کے زرعی شعبے میں مشترکہ سرمایہ کاری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
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