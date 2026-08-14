ایران اور افغانستان میں تجارت اور ٹرانزٹ آسان بنانے پر اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نورالدین عزیزی نے ایران کے وزیر زراعت غلام رضا نوری قزلجہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے اور ایرانی راستوں سے افغان اشیا کی ترسیل آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں افغانستان کے قالین اور گلیم کی ایران کو برآمدات، برآمدی اشیا کی ٹرانزٹ پر عائد پابندیوں کے خاتمے، قرنطینہ معاہدے پر دستخط اور چابہار بندرگاہ کے ذریعے تجارتی سامان کی ترسیل بڑھانے سمیت مختلف امور زیرِ بحث آئے۔
دونوں جانب سے افغانستان کی زرعی مصنوعات کی برآمد کے لیے ریفریجریٹڈ کنٹینرز کی فراہمی، سامان کی جانچ پڑتال کے عمل کو آسان بنانے اور نقل و حمل کے اخراجات کم کرنے پر بھی بات ہوئی۔
فریقین نے ان تمام رکاوٹوں کی نشاندہی اور خاتمے کی ضرورت پر زور دیا جو ایران اور افغانستان کے درمیان تجارت کو سست یا مہنگا بنا رہی ہیں۔
ایرانی وزیر زراعت نے کہا کہ تہران افغانستان کے ساتھ بالخصوص زرعی شعبے میں اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے سنجیدہ عزم رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے وزارتِ زراعت میں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔
انہوں نے زراعت اور زرعی مصنوعات کی پیداوار کے شعبے میں دونوں ممالک کی مشترکہ سرمایہ کاری کے لیے ایران کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔
دوسری جانب طالبان حکومت کے وزیر صنعت و تجارت نورالدین عزیزی نے ایران کی جانب سے اقتصادی تعلقات کے فروغ کی کوششوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور افغانستان ایک دوسرے کے اہم تجارتی شراکت دار ہیں۔
انہوں نے تاہم کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور ٹرانزٹ کی راہ میں اب بھی متعدد مشکلات موجود ہیں، جنہیں دور کرنے سے باہمی تجارت کا حجم بڑھانے اور دونوں ممالک کے تاجروں کے لیے
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