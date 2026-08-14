نیویارک ٹائمز: طالبان کو 5 سال میں سب سے سنگین چیلنجز کا سامنا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی دوبارہ حکومت کے 5 سال مکمل ہونے کے قریب ہیں، تاہم اس وقت طالبان کو سیکیورٹی، معاشی اور سیاسی محاذوں پر ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔
اخبار کی صحافی ایلیان پلتیے کے مطابق پاکستان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی، طالبان مخالف مسلح گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافہ، بڑے پیمانے پر بے روزگاری، عالمی سطح پر تنہائی اور اندرونی عدم اطمینان طالبان حکومت کے لیے اہم چیلنجز بن چکے ہیں۔
نیویارک ٹائمز نے لکھا کہ یہ واضح نہیں کہ موجودہ مسائل کس حد تک طالبان حکومت کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تاہم حالیہ صورتحال نے افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے سے متعلق طالبان کے دعووں پر سوالات ضرور اٹھا دیے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق طالبان اب بھی افغان معاشرے پر سخت پابندیاں عائد کیے ہوئے ہیں۔ خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم، روزگار اور سماجی سرگرمیوں میں وسیع پابندیوں کا سامنا ہے، جبکہ بعض مذہبی اقلیتوں کو عبادت گاہوں کے حوالے سے مشکلات درپیش ہیں اور حکومت کے ناقدین بھی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔
دوسری جانب طالبان حکومت ٹیکس وصولی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور سڑکوں، ڈیموں اور نہروں سمیت بعض بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی مشکلات میں اضافے کے بعد افغانستان نے اپنی اقتصادی وابستگی کم کرنے کے لیے ایران، بھارت اور وسطی ایشیائی ممالک، خصوصاً ازبکستان، کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط بڑھانے کی کوششیں تیز کردی ہیں۔
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