لبنان کے وزیراعظم کا ایکس اکاؤنٹ ہیک، اسرائیل مخالف پوسٹ حذف؛ نواف سلام نے دوبارہ جاری کردی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے وزیراعظم نواف سلام نے بتایا ہے کہ کسی شخص یا گروہ نے ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرکے ان کی ایک پوسٹ حذف کردی تھی، جس میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی گئی تھی۔
نواف سلام نے نئی پوسٹ میں کہا کہ وہ گزشتہ روز شائع کی گئی اپنی تحریر دوبارہ جاری کررہے ہیں کیونکہ یہ واضح ہوگیا ہے کہ کسی نے ان کے اکاؤنٹ میں داخل ہوکر اسے حذف کیا تھا۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی لبنان کے المنصوری، زوطر الشرقیہ، کفر تبنیت اور دیگر دیہات و قصبوں میں اسرائیلی حملے، دراندازی، گھروں اور رہائشی علاقوں سمیت بنیادی ڈھانچے، سرکاری عمارتوں اور عبادت گاہوں کی منظم مسماری اور تباہی بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
لبنان کے وزیراعظم نے اسرائیل کے اس مؤقف کو بھی مسترد کیا کہ ان علاقوں میں مبینہ فوجی تنصیبات کی موجودگی ان کی تباہی کا جواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا جارہا ہے، ان کی نوعیت اس دعوے کو رد کرتی ہے، کیونکہ گھروں، محلوں، سرکاری عمارتوں، عوامی سہولیات، عبادت گاہوں اور بنیادی ڈھانچے پر مشتمل پورے دیہات اور قصبوں کو فوجی تنصیبات قرار دینا کسی منطقی دلیل سے مطابقت نہیں رکھتا۔
نواف سلام نے واضح کیا کہ ایسے دعوے شہری آبادی کی تباہی، لوگوں کو بے گھر کرنے اور انہیں اپنے علاقوں میں واپس جانے سے روکنے کے لیے جواز فراہم نہیں کرسکتے۔
انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ لبنان کی خودمختاری، اس کے عوام کی سلامتی اور جنوبی لبنان کے باشندوں کا اپنی سرزمین پر واپس آنے اور اپنے تباہ شدہ دیہات کی تعمیرِ نو کا حق ایسے معاملات ہیں جن پر نہ مذاکرات ہوسکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھوتا۔
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