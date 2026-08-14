حماس: غزہ پولیس کے سربراہ کا قتل اسرائیلی جرائم کی عکاسی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے غزہ صوبے کی سول پولیس کے ڈائریکٹر جمال ابوکمیل کے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل کی شدید مذمت کی ہے۔
حماس نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ صوبے کی سول پولیس کے ڈائریکٹر کرنل جمال ابوکمیل کا اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل فلسطینی عوام کے خلاف قابض حکومت کے جاری جرائم اور غزہ کی پٹی میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی ناکام کوششوں کا تسلسل ہے۔
حماس نے کہا کہ یہ بزدلانہ کارروائی اسرائیلی حکومت کی اصل مجرمانہ نوعیت اور غزہ میں جنگ اور انسانی بحران کو مزید سنگین کرنے کی پالیسی کو بے نقاب کرتی ہے۔ تحریک کے مطابق غزہ کو افراتفری کی جانب دھکیلنے کی یہ کوشش ایک مکمل جنگی جرم کے زمرے میں آتی ہے۔
حماس نے مزید کہا کہ غزہ میں فلسطینی عوام کے خلاف روزانہ ہونے والی اس کارروائی اور دیگر خلاف ورزیوں کے پیش نظر فوری اقدامات کی ضرورت ہے، بالخصوص ثالث ممالک کو چاہیے کہ وہ اسرائیلی جارحیت رکوانے، قابض حکومت کو جواب دہ بنانے اور اسے غزہ میں جنگ بندی کے لیے شرم الشیخ معاہدے کی شقوں پر فوری عمل درآمد کا پابند بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔
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