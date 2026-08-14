گروسی: اقوام متحدہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے، بتدریج موت کے قریب پہنچ گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عالمی ادارۂ جوہری توانائی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عالمی ادارہ اپنی اہمیت کھو رہا ہے اور بتدریج زوال کی طرف بڑھ رہا ہے۔
گروسی نے امریکی اخبار فنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اقوام متحدہ کے فوری طور پر ٹوٹنے کا خطرہ نظر نہیں آتا، تاہم مسئلہ اس ادارے کے بتدریج کمزور ہونے کا ہے۔ ان کے بقول اقوام متحدہ اب نئے بحرانوں یا مختلف ممالک کے درمیان جنگوں کے حل میں بنیادی کردار ادا نہیں کر رہا۔
گروسی کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نئے سیکریٹری جنرل کے انتخاب کے لیے امیدواروں کی پہلی غیر علانیہ ووٹنگ ہوئی ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق سلامتی کونسل میں سیکریٹری جنرل کے منصب کے لیے 7 امیدواروں کے درمیان ابتدائی ووٹنگ ہوئی، جن میں چلی کی سابق صدر مشیل باشلے، ایکواڈور کی ماریا فرنانڈا اسپینوسا گارسس، ارجنٹائن کے رافائل ماریانو گروسی، کوسٹاریکا کی ربیکا گرینسپن مایوفیس، یوگنڈا کی اولارا اوتونو، گیانا کی کیرولین روڈریگز برکٹ اور سینیگال کے مکی سال شامل ہیں۔
سلامتی کونسل اس مرحلے میں امیدواروں کے انتخاب کے لیے ابتدائی ووٹنگ کرتی ہے، جس کے بعد منتخب امیدوار کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سیکریٹری جنرل کی حتمی تقرری جنرل اسمبلی کرتی ہے۔
موجودہ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش کی دوسری اور آخری مدت 31 دسمبر 2026 کو ختم ہوجائے گی۔
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