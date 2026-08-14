ایران کے ساتھ جنگ میں امریکا کے 45 ڈرون تباہ، ایک ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد کا نقصان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے جمعہ کو رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکا کم از کم 45 ایم کیو-9 ریپر ڈرونز سے محروم ہوا ہے۔
واشنگٹن پوسٹ نے باخبر امریکی حکام کے حوالے سے بتایا کہ جنگ سے قبل امریکی فوج کے پاس تقریباً 185 ایم کیو-9 ریپر ڈرونز موجود تھے، جن میں 165 امریکی فضائیہ جبکہ 20 میرین کور کے زیرِ استعمال تھے۔ جنگ کے دوران 45 ڈرونز کے نقصان کا مطلب ہے کہ امریکا اپنے اس ڈرون بیڑے کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ کھو چکا ہے۔
امریکی اخبار کے مطابق ایک ایم کیو-9 ریپر ڈرون کی قیمت تقریباً 3 سے 5 کروڑ ڈالر ہے، جس کے حساب سے صرف ان ڈرونز کی تباہی سے امریکا کو ہونے والا مالی نقصان ایک ارب 30 کروڑ ڈالر سے زیادہ بنتا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اطراف ان ڈرونز کا بڑے پیمانے پر استعمال انہیں ایرانی فضائی دفاعی نظام کی زد میں لے آیا۔
واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایم کیو-9 ریپر صرف حملوں کے لیے استعمال ہونے والا ڈرون نہیں بلکہ امریکا کے لیے انٹیلی جنس، نگرانی، جاسوسی اور حملہ آور کارروائیوں کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے، لہٰذا ان ڈرونز کا نقصان امریکی فوج کی فضائی اور بحری نگرانی کی صلاحیت کو متاثر کرسکتا ہے۔
امریکی اخبار نے مزید لکھا کہ ان نقصانات کے بعد ایسے ماحول میں بڑے اور نسبتاً سست رفتار ڈرونز کے استعمال کی افادیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں جہاں ایران مؤثر فضائی دفاعی نظام رکھتا ہے۔
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