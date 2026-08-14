جنوبی سیستان و بلوچستان میں دہشت گرد گروہ کا منصوبہ ناکام، اہم رکن گرفتار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی افواج کے قدس ہیڈکوارٹر کے شعبہ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی سیستان و بلوچستان میں ایک دہشت گرد گروہ کے باقی ماندہ رکن کو ایک ہفتے کی انٹیلی جنس نگرانی اور تعاقب کے بعد جمعہ کی صبح گرفتار کرلیا گیا۔
قدس ہیڈکوارٹر کے مطابق، 15 مرداد کو جنوبی سیستان و بلوچستان میں ایک دہشت گرد گروہ کے 2 ارکان مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے گروہ کے دیگر ارکان کی تلاش کے لیے ایک ہفتے تک مسلسل انٹیلی جنس نگرانی اور کارروائی جاری رکھی۔
حکام کے مطابق جمعہ کی صبح سپاہ پاسداران کی قدس زمینی فورس اور سیستان و بلوچستان میں سپاہ سلمان کے انٹیلی جنس ادارے کی کارروائی کے دوران گروہ کے ایک اور رکن کو جنوبی صوبے سے گرفتار کرلیا گیا۔ گرفتار شخص کے قبضے سے بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکا خیز مواد اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق گرفتار گروہ کے باقی ماندہ ارکان جنوبی سیستان و بلوچستان میں پہلے سے طے شدہ اہداف کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔
قدس ہیڈکوارٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ گروہ اسرائیل اور امریکا سے وابستہ عناصر کی سرپرستی میں کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اور ایران کے ساتھ جنگ میں اپنے حامیوں کی ناکامی کے بعد صوبے میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تاہم سیکیورٹی فورسز نے کسی بھی کارروائی سے قبل گروہ کے عناصر کو نشانہ بنا کر اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔
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