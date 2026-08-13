کویت نے داعش کا اہم تنصیب کو ڈرون سے نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام بنا دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کویت کی وزارتِ داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ملکی سکیورٹی اداروں نے داعش سے وابستہ ایک دہشت گرد منصوبے کو کارروائی سے قبل ہی ناکام بناتے ہوئے ایک کویتی شہری کو گرفتار کرلیا ہے۔
وزارتِ داخلہ کے بیان کے مطابق، ریاستی سلامتی کے ادارے نے نگرانی اور خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک کارروائی کے دوران اس منصوبے کا سراغ لگایا اور اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار شخص نے دھماکا خیز مواد اور ڈرون تیار کرنے کی تربیت حاصل کی تھی اور اس نے دہشت گرد کارروائی کے لیے ایک ڈرون بھی تیار کیا تھا، جس کے ذریعے ملک کی ایک اہم تنصیب کو نشانہ بنانا مقصود تھا۔
کویتی وزارتِ داخلہ نے بتایا کہ گرفتار شخص کے خلاف قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے اور مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اسے متعلقہ حکام کے حوالے کردیا گیا ہے۔
وزارتِ داخلہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی سرگرمی یا منصوبے کی نشاندہی اور اس کا تدارک کرنے کے لیے سکیورٹی اداروں کی پیشگی کارروائیاں جاری رہیں گی۔
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