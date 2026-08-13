غزہ کا سانحہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے،علامہ مقصود علی ڈومکی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے رہنما حجت الاسلام مقصود علی ڈومکی نے کہا کہ آلِ محمد (ص) کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں اور تاریخ کے مختلف ادوار میں ان فضائل کو چھپانے اور اہل بیت (ع) کی عظمت کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں، تاہم قرآن و سنت کی روشنی میں اہل بیت (ع) کا مقام قیامت تک روشن اور نمایاں رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ بعض ناصبی عناصر اور اہل بیت (ع) کے دشمن سوشل میڈیا پر آلِ محمد (ص) کے خلاف پروپیگنڈا کررہے ہیں اور اہل بیت (ع) کے دشمنوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کا مقصد امتِ مسلمہ کو آلِ محمد (ص) سے دور کرنا ہے۔
مقصود علی دومکی نے علما اور اہل سنت سے اپیل کی کہ وہ آلِ محمد (ص) کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔
انہوں نے کہا کہ مسلم ممالک کے درمیان اتحاد آج کی ایک اہم اور ناگزیر ضرورت ہے، تاہم یہ اتحاد کسی عالمی استعماری طاقت، امریکا یا اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ فلسطین کی آزادی، قبلۂ اول بیت المقدس کے تحفظ اور فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت کے لیے ہونا چاہیے۔
مجلس وحدت مسلمین کے رہنما نے کہا کہ فلسطین میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان اسرائیل اور امریکا کے ہاتھوں مارے جاچکے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اسلامی دنیا کے بہت سے حکمران عملی کردار ادا کرنے کے بجائے اس صورتحال کے محض تماشائی بنے ہوئے ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ امتِ مسلمہ کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فلسطین کے مظلوم عوام کے حق میں مؤثر آواز بلند کرنی چاہیے۔
مقصود علی ڈومکی نے کہا کہ غزہ کا سانحہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔ اگر مسلم ممالک حقیقی معنوں میں متحد ہوجائیں تو وہ فلسطین کے مسئلے کے حل اور قبلۂ اول کی آزادی کے لیے مؤثر کردار ادا کرسکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے باشعور مسلمان فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کے پرجوش حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان امریکی سامراج کے تسلط سے آزاد ہو۔
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