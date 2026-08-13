عراقچی: فرانس کو دنیا کو حقوقِ انسانی کا درس دینا بند کرنا چاہیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے جمعرات کی صبح سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر فرانسیسی وزیرِ خارجہ ژان نوئل بارو کے بیان کے جواب میں کہا کہ فرانس جیسے ممالک کو دنیا کو ’’انسانی حقوق‘‘ اور بین الاقوامی قوانین کے بارے میں نصیحتیں کرنا بند کردینی چاہئیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ واضح اور شرمناک منافقت ہے۔
عراقچی نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیلی نسل کشی اور ایران کے خلاف جارحانہ حملوں کے لیے فرانس کی حمایت نے اس نام نہاد اخلاقی برتری کو مکمل طور پر ختم کردیا ہے جس کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔
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