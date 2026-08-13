افغانستان: ہر 10 میں سے ایک پانچ سال سے کم عمر بچہ شدید غذائی قلت کا شکار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سیو دی چلڈرن نے آج 22 مرداد کو کابل سے جاری رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغانستان میں پانچ سال سے کم عمر تقریباً ہر 10 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے، جبکہ انسانی امداد میں نمایاں کمی کے باعث لاکھوں افراد کے لیے بنیادی طبی خدمات تک رسائی محدود ہوگئی ہے۔
اس ادارے نے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے دو تہائی صوبوں میں رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران بچوں میں غذائی قلت کی صورتحال گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں مزید خراب ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق موجودہ صورتحال کی بڑی وجہ متعدی بیماریوں میں اضافہ ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ چار برس کے دوران پانچ سال سے کم عمر بچوں میں شدید غذائی قلت کے واقعات میں 14 فیصد اضافہ ہوا ہے اور اب یہ مسئلہ تقریباً 37 لاکھ بچوں کو متاثر کررہا ہے۔
دوسری جانب افغانستان کے لیے انسانی امداد میں تقریباً 70 فیصد کمی آئی ہے اور یہ رقم 2022 میں 3.27 ارب ڈالر سے کم ہوکر 2025 میں تقریباً ایک ارب ڈالر رہ گئی۔ 2026 کے وسط تک بھی صرف 43 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کی جاسکی ہے، جو 74 فیصد مالی خسارے کی نشاندہی کرتی ہے۔
رپورٹ کے مطابق امداد میں کمی کے نتیجے میں تقریباً 600 طبی مراکز بند ہوگئے یا ان کی سرگرمیاں معطل کردی گئیں، جس سے تقریباً 40 لاکھ افراد، جن میں نصف تعداد بچوں کی ہے، بنیادی طبی خدمات سے محروم ہوگئے ہیں۔
دیگر بین الاقوامی اداروں نے بھی افغانستان میں غذائی بحران کی سنگینی کی تصدیق کی ہے۔ آئی پی سی اور یونیسیف کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ برسوں کے دوران لاکھوں افغان بچے شدید غذائی قلت کا شکار رہے ہیں، جبکہ عالمی ادارہ خوراک بھی متعدد مرتبہ امداد میں کمی کے باعث غذائی قلت کے شکار بچوں کے علاج پر پڑنے والے منفی اثرات سے خبردار کرچکا ہے۔
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