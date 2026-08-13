اسرائیلی فوج کا قنیطرہ کے نواحی گاؤں پر دھاوا، گھروں کی تلاشی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جنوبی شام کے صوبے قنیطرہ کے مقامی ذرائع نے روسی خبر رساں ادارے رشیا ٹوڈے کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجی آج صوبے کے جنوبی حصے میں واقع گاؤں الرفید میں داخل ہوئے اور متعدد گھروں کی تلاشی لی۔
ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج کی تلاشی کی کارروائی گاؤں کے مغربی محلے تک پھیل گئی، جس کے نتیجے میں مقامی باشندوں میں تشویش اور خوف کی کیفیت پیدا ہوگئی۔ تاہم، اب تک اس کارروائی کے دوران شہریوں کی گرفتاری کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی۔
یہ دھاوا اور تلاشی جنوبی شام کے علاقوں میں اسرائیلی فوج کی مسلسل دراندازی اور جارحیت کا حصہ ہے۔ خاص طور پر درعا، قنیطرہ اور دمشق کے نواحی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں گھروں پر دھاوے، شہریوں کی گرفتاری، خوف و ہراس پھیلانا، چیک پوسٹیں قائم کرنا، مٹی کے پشتے بنانا، زمینوں کو نقصان پہنچانا اور کسانوں کو اپنی زرعی اراضی سے فصلیں حاصل کرنے سے روکنا شامل ہے۔
قنیطرہ اور درعا کے صوبے وقتاً فوقتاً اسرائیلی فوج کی جانب سے شام کی حدود میں دراندازی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جبکہ سرحدی علاقوں میں فائرنگ اور وقفے وقفے سے حملے بھی جاری رہتے ہیں۔ یہ صورتحال جنوبی شام میں مسلسل کشیدگی اور عدم تحفظ کی نشاندہی کرتی ہے۔
آپ کا تبصرہ