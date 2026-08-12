اسرائیلی صحافی: اگر ایران نہ ہوتا تو انسانیت کو مستقبل کی کوئی امید نہ رہتی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یہودی اسرائیل مخالف صحافی اور سیاسی تجزیہ کار آلون میزراحی نے مغربی دنیا اور صہیونیت پر شدید تنقید کرتے ہوئے ایران کو انسانیت کے لیے امید کی علامت قرار دیا ہے۔
آلون میزراحی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مغربی دنیا مکمل طور پر صہیونی مفادات کے زیرِ اثر آ چکی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران موجود نہ ہوتا تو انسانیت کے پاس مستقبل کے حوالے سے امید کی کوئی وجہ باقی نہ رہتی۔
میزراحی، جو خود یہودی ہیں اور اسرائیلی صہیونیت کے ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اس سے قبل بھی فلسطین اور خطے سے متعلق اپنے بیانات میں اسرائیلی پالیسیوں اور مغربی ممالک کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔
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