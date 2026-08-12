نیویارک ٹائمز: ایران نے امریکی ایف-15 کے پائلٹ کو صرف نصف سیکنڈ کی مہلت دی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اپریل 2026 میں ایران نے جنوبی ایران کے اوپر ایک امریکی ایف-15 ای طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے کندھے پر نصب میزائل کے ذریعے نشانہ بنا کر مار گرایا۔
رپورٹ کے مطابق ایرانی فورسز نے اس کارروائی میں ڈرونز سے بھی مدد حاصل کی، جن کے ذریعے ہدف کی پوزیشن، رفتار اور جی پی ایس سے متعلق معلومات ایرانی کمانڈروں تک پہنچائی گئیں۔
نیویارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیارے کو نشانہ بنائے جانے سے قبل اس کے عملے کے پاس خطرے کا اندازہ لگانے اور ردعمل ظاہر کرنے کے لیے انتہائی مختصر وقت موجود تھا۔ رپورٹ کے مطابق طیارے کے تقریباً 6 کروڑ ڈالر مالیت کے ہونے کے باوجود عملے کو میزائل کے حملے سے پہلے صرف نصف سیکنڈ کے قریب وارننگ مل سکی۔
رپورٹ میں اس واقعے کو جدید جنگی ٹیکنالوجی، ڈرونز سے حاصل ہونے والی معلومات اور تیز رفتار ہدف بندی کے تناظر میں اہم قرار دیا گیا ہے۔
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