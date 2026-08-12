امریکا اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہے: امیر جماعت اسلامی پاکستان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ انتخابات میں حکومتیں عوام کے ووٹ اور خواہشات کے مطابق تشکیل نہیں پائیں، جس کے نتیجے میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان اعتماد کا بحران پیدا ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ (پی ڈی ایم) کی جانب سے بھی اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ موجودہ نظام مؤثر طور پر کام نہیں کر رہا۔ تاہم صرف مسئلے کا اعتراف کافی نہیں بلکہ اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ انتخابات میں عوام کی حقیقی شرکت کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ موجودہ نظام میں عام شہریوں کا مؤثر کردار نظر نہیں آتا اور محض چہروں یا عہدیداروں کی تبدیلی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق نظام میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اور اس کا مؤثر حل آئین کو اولین ترجیح دینا ہے۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان نے مکہ معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ اگلے مرحلے میں ایران، قطر اور بنگلہ دیش کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے زور دیا کہ مکہ معاہدہ صرف دفاعی معاملات تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں اقتصادی تعاون بھی شامل کیا جائے۔ ان کے مطابق مکہ دفاعی اتحاد کو اسرائیل کے خلاف واضح اور دوٹوک مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
حافظ نعیم الرحمن نے غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اب بھی فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جبکہ امریکا اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔
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