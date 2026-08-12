حشد الشعبی کے سربراہ: ملک کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے قومی اتحاد انتہائی ضروری ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے عراقی عوام کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ملک کے استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے قومی اتحاد انتہائی ضروری ہے۔
فالح الفیاض نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شہادت کی مناسبت سے جاری اپنے پیغام میں امت مسلمہ، جید دینی علما اور عراقی عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس غمناک موقع پر رسول اکرم ﷺ کی سیرتِ طیبہ اور ان تعلیمات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو آپ ﷺ رحمت، رواداری، بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کی صورت میں دنیا کے لیے لائے۔
حشد الشعبی کے سربراہ نے زور دیا کہ عراق کے عوام کو اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھتے ہوئے بھائی چارے اور باہمی یکجہتی کی اقدار کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق قومی اتحاد نہ صرف معاشرے کے تحفظ اور استحکام کا ذریعہ ہے بلکہ مختلف چیلنجز کا ذمہ داری اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
فالح الفیاض نے اپنے پیغام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عراق اور اس کے عوام کو ہر آفت سے محفوظ رکھے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھے اور ملک کو ایسے مستقبل کی طرف لے جائے جو امن، استحکام، خوشحالی اور ترقی سے بھرپور ہو۔
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