گیلان کے گورنر نے آیت اللہ رمضانی سے ملاقات کی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عالمی اسمبلی اہل بیت ع کے جنرل سیکریٹری آیت اللہ رضا رمضانی اور گیلان کے گورنر ہادی حقشناس کے درمیان ملاقات میں صوبے کی سیاحتی، زرعی اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیتوں کے بہتر استعمال، دیہی علاقوں کی ترقی اور غیرمنظم تعمیرات کی روک تھام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
آیت اللہ رضا رمضانی نے گیلان کے گورنر ہادی حقشناس سے ملاقات کے دوران کہا کہ گیلان کو سیاحت کے شعبے میں غیرمعمولی صلاحیت حاصل ہے اور ماسولہ سمیت صوبے کے مختلف علاقوں کو قومی اور بین الاقوامی سیاحتی مراکز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے صوبے کے زرعی شعبے کو جدید اور صنعتی خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کے مطابق گیلان میں چاول اور چائے کی پیداوار کے وسیع امکانات موجود ہیں، اس لیے پیداوار اور برداشت کے مراحل کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ضروری ہے۔
آیت اللہ رمضانی نے دیہی آبادی کے شہروں کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے دیہات میں بنیادی سہولیات اور انفراسٹرکچر بہتر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ صوبے میں بیرونِ استان افراد کی جانب سے بڑے پیمانے پر اراضی کی خریداری، اگر مناسب منصوبہ بندی کے بغیر جاری رہی، تو گیلان کے سماجی اور ثقافتی ڈھانچے میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔
دوسری جانب گیلان کے گورنر ہادی حقشناس نے صوبے کی سیاحتی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران بھی گیلان آنے والے سیاحوں کی تعداد میں تقریباً 25 فیصد اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رشت سے آستارا تک کئی علاقوں میں قدرتی ماحول اب بھی بڑی حد تک محفوظ ہے، جسے غیرمنظم تعمیرات سے بچانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی ضروری ہے۔
حقشناس نے کہا کہ بے ضابطہ ولا سازی کے بجائے بلند عمارتوں کی تعمیر کے لیے مخصوص مقامات اور واضح ضوابط مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق مناسب جگہ پر معیاری بلند عمارتیں تعمیر کرنے سے بڑی تعداد میں سیاحوں کے لیے رہائش فراہم کی جا سکتی ہے اور وسیع زرعی و باغاتی اراضی کو چھوٹے چھوٹے رہائشی منصوبوں میں تبدیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔
گورنر نے بتایا کہ گزشتہ پانچ دہائیوں میں گیلان میں صرف تین فائیو اسٹار ہوٹل تعمیر ہوئے تھے، تاہم اب صوبے کے مختلف علاقوں میں متعدد فائیو اسٹار ہوٹل زیر تعمیر ہیں۔ مجموعی طور پر 271 سیاحتی مراکز، جن میں ہوٹل، مہمان خانے اور بوم گردی رہائش گاہیں شامل ہیں، فعال یا ترقی کے مراحل میں ہیں۔ صوبے میں اس وقت تقریباً 70 ہزار سیاحتی بستروں کی گنجائش موجود ہے جبکہ مزید 20 ہزار بستر زیر تعمیر ہیں۔
زرعی شعبے کے حوالے سے حقشناس نے کہا کہ معاشی حالات اور چائے و چاول کی درآمد پر ترجیحی زرِمبادلہ کے خاتمے کے باوجود رواں سال دونوں شعبوں کے کاشتکاروں کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی ہے اور ان کی پیداوار کی قیمتیں ضمانتی نرخ سے بھی زیادہ رہی ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ رواں سال گیلان میں بارشوں میں تقریباً 15 فیصد کمی ہوئی، تاہم بالائی علاقوں میں مناسب بارش، آبی ذخائر اور سفیدرود ڈیم کی موجودگی کے باعث صوبے کے کسانوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
گیلان کے گورنر نے صوبے کے بڑے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تکمیل کو بھی اہم قرار دیا اور کہا کہ سفرِ حکومت کی صورت میں چند بنیادی ترجیحات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ان منصوبوں میں شفارود اور پلرود ڈیموں کی تکمیل شامل ہے، جو زرعی پانی کی فراہمی اور صوبے کے قدرتی و معاشی وسائل کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
حقشناس کے مطابق گیلان میں بارش اور پانی کے وسائل وافر ہیں، لیکن مناسب ذخیرہ اور انتظامی انفراسٹرکچر نہ ہونے کے باعث پانی کا ایک بڑا حصہ دریاؤں کے ذریعے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پانی ذخیرہ کرنے اور اس کے بہتر انتظام کے لیے بنیادی ڈھانچے کی توسیع ناگزیر ہے۔
ملاقات کے اختتام پر گیلان کی زرعی، سیاحتی، آبی، ماحولیاتی اور بنیادی ڈھانچے کی صلاحیتوں کو ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
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