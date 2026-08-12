حشد الشعبی کے سربراہ: عراق کے عوام میں اتحاد و یکجہتی کا تحفظ ضروری ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حشد الشعبی کے سربراہ فالح الفیاض نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شہادت کی مناسبت سے جاری اپنے پیغام میں امت مسلمہ، دینی مراجع اور عراقی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس غمناک موقع پر رسول اکرم ﷺ کی مبارک سیرت، رحمت، رواداری اور بھائی چارے کی ان تعلیمات کو یاد کرنا ضروری ہے جو آپ ﷺ انسانیت کے لیے لے کر آئے۔
فالح الفیاض نے عراقی عوام کے درمیان اتحاد و یکجہتی، بھائی چارے اور قومی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدار معاشرے کے تحفظ، ملک میں استحکام کے فروغ اور مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ذمہ داری کے احساس کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔
حشد الشعبی کے سربراہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عراق اور اس کے عوام کی حفاظت فرمائے، ان کے درمیان اتحاد برقرار رکھے اور انہیں ایسے مستقبل کی تعمیر میں کامیابی عطا کرے جو خیر، استحکام اور ترقی سے بھرپور ہو۔
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