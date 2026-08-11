امریکہ جنگ ختم کرے اور ایران کے منجمد اثاثے ادا کرے:محسن رضایی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضایی نے امریکہ سے جنگ ختم کرنے اور ایران کے منجمد اثاثے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
محسن رضایی نے چین کے سفیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ ایران اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ موجود ہے، جبکہ دونوں ممالک شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس جیسے اہم بین الاقوامی پلیٹ فارمز کا بھی حصہ ہیں۔ ان کے مطابق یہ شراکت داری مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے اہم صلاحیت رکھتی ہے۔
انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف پیش کی جانے والی قرارداد کی حمایت نہ کرنے پر چین کے مؤقف کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ یہ اقدام قابلِ قدر ہے۔
رضایی نے امریکہ کو خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان میں عدم استحکام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ واشنگٹن نے ایران پر غیر قانونی جنگ مسلط کرکے پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ جب تک امریکہ اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتا اور ایران کی شرائط قبول نہیں کرتا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا۔
ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کو جنگ ختم کرنی چاہیے، ایران کے منجمد اثاثے واپس کرنے چاہئیں اور پورے خطے، بشمول لبنان اور غزہ، میں جاری جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
محسن رضایی کے مطابق ایران کی دیگر شرائط بھی ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جا چکی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے راستے سے متعلق کسی معاہدے پر پہنچتے ہیں تو یہ معاملہ آبنائے ہرمز کی موجودہ بندش سے الگ تصور کیا جائے گا۔
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