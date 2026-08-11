بیداریِ امت میں اصغریہ کا کردار؛ یومِ حسینؑ کے سالانہ پروگرام کا انعقاد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان (خواتین) یونٹ میوو خان لغاری کے زیرِ اہتمام 23 صفر المظفر کو سالانہ یومِ حسینؑ کے سلسلے میں ایک باوقار پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کا عنوان ’’امامِ عزت، معلمِ عزت مولا حسینؑ کے پیروکاروں کا سالانہ یومِ حسینؑ‘‘ تھا، جبکہ اس موقع پر کلمۂ امام حسینؑ ’’مِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ‘‘ کو مرکزی پیغام کے طور پر پیش کیا گیا۔
پروگرام کا آغاز تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا، جس کے بعد بارگاہِ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰؐ اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی خدمت میں نذرانۂ عقیدت و سلام پیش کیا گیا۔
سیرتِ امام حسینؑ اور خواتین کی ذمہ داریاں
پروگرام سے معلمہ خدیجہ بتول نے خطاب کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت امام حسینؑ کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسینؑ نے انسانیت کو عزت، حق پرستی اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا درس دیا۔
انہوں نے خواتین پر زور دیا کہ وہ سیرتِ حسینی اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونۂ عمل بنائیں اور اپنے کردار و عمل کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور نسلِ نو کی تربیت میں مؤثر کردار ادا کریں۔
بیداریِ امت میں اصغریہ کا کردار
مرکزی نائب صدر اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان (خواتین) خواہر سمیرا فاطمی نے صدارتی خطاب میں ’’بیداریِ امت میں اصغریہ کا کردار‘‘ اور ’’عزت و سرفرازی کے حسینی پیغام‘‘ کے موضوعات پر گفتگو کی۔
انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسینؑ نے عزت و سربلندی کی زندگی اختیار کرنے اور باطل کے سامنے کسی صورت سر تسلیم خم نہ کرنے کا درس دیا۔ ان کے مطابق حسینی فکر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق، عزت، شعور اور بیداری کا مستقل پیغام ہے۔
انہوں نے خواتین کے کردار کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ نسلِ نو کی باکردار، باشعور اور حسینی تربیت میں خواتین بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے معاشرے میں بیداری اور شعور کے فروغ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔
خواتین اور بچوں کی بھرپور شرکت
پروگرام میں علاقے کی خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین کی بھرپور شرکت، نظم و ضبط اور فکرِ حسینی سے وابستگی نمایاں رہی۔
پروگرام کے اختتام پر امام زمانہ حضرت مہدیؑ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک و ملت کی سلامتی، اتحادِ امت، باہمی یکجہتی اور معاشرے میں شعور و بیداری کے فروغ کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔
اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان (خواتین) یونٹ میوو خان لغاری کے زیرِ اہتمام منعقدہ یہ پروگرام خواتین اور نسلِ نو میں فکرِ حسینی، عزتِ نفس، دینی شعور اور اجتماعی ذمہ داریوں کے فروغ کی جانب ایک اہم اقدام قرار دیا گیا۔
آپ کا تبصرہ