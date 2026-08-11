سعودی ڈرونز کا شمالی یمن کے صوبہ صعدہ میں حملہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی ڈرونز نے آج شمالی یمن کے صوبہ صعدہ کے ضلع غمر میں ایک علاقے کو نشانہ بنایا۔
یمنی خبر رساں ادارے المسیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ سعودی ڈرونز نے ضلع غمر کے علاقے غور المشوات پر دو راکٹ داغے۔
ابھی تک اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے ممکنہ جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔
دوسری جانب سعودی میڈیا نے آج صبح دعویٰ کیا تھا کہ یمنی مسلح افواج نے آبنائے باب المندب میں ایک سعودی تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔
یمنی فوج نے بھی گزشتہ روز جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے صوبہ تعز کی بندرگاہ المخا میں سعودی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔
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