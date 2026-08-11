جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے جاری؛ بمباری، دھماکوں اور گھروں کو نذرِ آتش کرنے کا سلسلہ برقرار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح سے شام تک جنوبی لبنان میں اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور متعدد عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کرنے، رہائشی و تجارتی عمارتوں کو آگ لگانے اور مقبوضہ دیہات اور ان کے اطراف میں گولہ باری کے ذریعے اپنی جارحیت مزید تیز کردی۔
اسرائیلی فوج نے بعض علاقوں میں فوجی نقل و حرکت اور مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے کارروائیاں بھی کیں۔
اس سلسلے میں اسرائیلی توپ خانے نے صبح سے متعدد مرتبہ مرجعیون کے علاقے میں بنی حیان اور میس الجبل اور ان کے اطراف کو نشانہ بنایا۔
میس الجبل کے مغربی حصے میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت اور دراندازی بھی دیکھی گئی۔ قابض فوج نے وادی السلوقی کی جانب مشین گنوں سے فائرنگ اور تلاشی کی کارروائی کے دوران علاقے کے ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی۔
اسرائیلی توپ خانے نے گزشتہ نصف شب سے پیر کی شام تک نبطیہ کے علاقے میں علی الطاہر کی پہاڑیوں، تپہ الدبشہ کے اطراف اور دوحہ کفررمان پر وقفے وقفے سے شدید گولہ باری کی۔
ان حملوں کے دوران اسرائیلی ڈرونز نے علی الطاہر کی پہاڑیوں پر آتش گیر اور دھماکا خیز مواد گرایا، جس کے نتیجے میں علاقے میں آگ لگ گئی۔
اسرائیلی توپ خانے نے پیر کی صبح صور کے علاقے میں واقع المنصوری کو بھی متعدد بھاری گولوں سے نشانہ بنایا۔
پیر کی شام اسرائیلی فوج نے المنصوری کے اطراف میں مسلسل کئی دھماکے کیے، جبکہ اسی دوران علاقے پر توپ خانے سے گولہ باری بھی جاری رہی۔
اسرائیلی جنگی طیاروں نے بھی المنصوری کے اطراف کے علاقوں پر دو مرتبہ فضائی حملے کیے۔
اسرائیلی فوج نے مرجعیون کے علاقے میں الخِیام اور نبطیہ کے علاقے میں زوطر الشرقیہ کے بعض گھروں کو بھی آگ لگا دی۔ یہ کارروائیاں دونوں قصبوں کے اندر اسرائیلی فوج کی مسلسل جارحانہ سرگرمیوں کے دوران کی گئیں۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے بنت جبیل میں بھی متعدد نئے دھماکے کیے، جن میں تاریخی بازار اور اس کے اطراف کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔
ان دھماکوں کے نتیجے میں تاریخی بازار میں باقی رہ جانے والی دکانیں اور عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہوگئیں۔ قصبے کی بلدیہ کی عمارت بھی مکمل طور پر منہدم ہوگئی۔
اسرائیلی فوج نے نبطیہ کے علاقے میں کفر تبنیت اور ارنون کے درمیان واقع علاقے میں بھی ایک بڑا دھماکہ کیا۔
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