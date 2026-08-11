آبنائے ہرمز تقریباً بحری جہازوں سے خالی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کی شب دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور امریکی بحریہ اس کا مکمل کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، تاہم بحری نقل و حمل سے متعلق اعداد و شمار اس کے برعکس صورت حال کی نشاندہی کرتے ہیں۔
کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق پیر کے روز آبنائے ہرمز سے صرف 6 بحری جہاز گزرے، جبکہ گزشتہ 10 روز کے دوران روزانہ اوسط آمد و رفت تقریباً 11 بحری جہاز رہی ہے۔
بحری جہازوں کی آمد و رفت میں یہ کمی ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کی امیدیں بھی کم ہوتی جارہی ہیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس محدود آمد و رفت کا سلسلہ بھی ایران کی جانب سے جاری ہے۔
کپلر کی جانب سے منگل کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق، 4 بحری جہاز بنیادی اشیا لے کر آبنائے ہرمز میں داخل ہوئے، جن میں پیٹرولیم مصنوعات لے جانے والے دو خالی ٹینکر بھی شامل ہیں۔
اسی دوران 2 بحری جہاز آبنائے سے باہر نکلے، جن میں مائع پٹرولیم گیس (ایل پی جی) لے جانے والا ایک چھوٹا جہاز اور دوسرا جہاز باقی ماندہ ایندھن لے کر روانہ ہوا۔
یہ صورت حال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب جنگ شروع ہونے سے قبل معمول کے مطابق روزانہ 130 سے 140 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے بھی واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا واشنگٹن کی جانب سے ایران کی شرائط کو مکمل طور پر قبول کرنے سے مشروط ہے۔
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