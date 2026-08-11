یونیسف: بامیان اور دایکندی افغانستان کے صاف ترین صوبوں میں شامل

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال (یونیسف) نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے صوبے بامیان اور دایکندی کھلے میں رفع حاجت سے مکمل طور پر پاک ہونے والے ملک کے پہلے صوبے بن گئے ہیں۔
افغانستان میں یونیسف کے نمائندے تاج الدین اویوالے نے پیر، 10 اگست کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دایکندی رواں سال بامیان کے بعد افغانستان کا دوسرا ایسا صوبہ بن گیا ہے جہاں کھلے میں رفع حاجت کا خاتمہ کردیا گیا ہے۔
ان کے مطابق، اس وقت دایکندی کے 9 اضلاع میں 6 لاکھ 27 ہزار افراد کمیونٹی کی شمولیت پر مبنی صفائی ستھرائی کی سہولیات سے مستفید ہورہے ہیں، جس سے بچوں کے لیے صحت مند ماحول کی فراہمی میں مدد مل رہی ہے۔
شیعہ اکثریتی صوبہ بامیان 2018 میں افغانستان کا پہلا صوبہ بنا تھا جہاں کھلے میں رفع حاجت کا مکمل خاتمہ کیا گیا۔ اس وقت صوبے کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ پیش رفت مقامی آبادیوں میں صحت مند بیت الخلاؤں تک رسائی بڑھانے اور حفظانِ صحت کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے کئی برس کی کوششوں کا نتیجہ تھی۔
واضح رہے کہ کھلے میں رفع حاجت آلودہ پانی اور ناقص صفائی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کی ایک بڑی وجہ ہے اور بچے اس کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
یونیسف نے بارہا زور دیا ہے کہ صاف پانی، بہتر صفائی اور ذاتی حفظانِ صحت کی سہولیات تک رسائی بچوں کی صحت کے تحفظ اور قابلِ تدارک بیماریوں میں کمی کے لیے انتہائی اہم ہے۔
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