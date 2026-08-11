غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد 5 ہزار 400 سے زائد فلسطینی شہید و زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک فلسطینی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگیا، جبکہ ایک زخمی کو غزہ کے ایک اسپتال منتقل کیا گیا۔
فلسطینی وزارت صحت نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید اور زخمی ہونے والوں کے حوالے سے اپنی روزانہ کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ متعدد شہداء اب بھی ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں اور امدادی و شہری دفاع کی ٹیمیں ان تک رسائی نہ ہونے کے باعث انہیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہوسکی ہیں۔
وزارت صحت نے غزہ میں مسلسل جانی نقصان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ سال 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 1259 فلسطینی شہید اور 4146 زخمی ہوچکے ہیں، جبکہ 807 شہداء کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 73 ہزار 387 فلسطینی شہید اور ایک لاکھ 74 ہزار 257 زخمی ہوچکے ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی حکومت پر جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ کی پٹی کو مسلسل نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب بھی شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔
وزارت صحت نے مزید کہا کہ مسلسل حملوں اور عائد پابندیوں کے باعث غزہ کی پٹی میں انسانی صورت حال بدستور سنگین ہوتی جارہی ہے۔
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