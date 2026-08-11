صہیونی آبادکاروں میں بڑھتی بے دخلی؛ پانچ میں سے ایک نے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنے پر غور

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی حکومت کی جانب سے گزشتہ 78 برس کے دوران دنیا بھر سے یہودیوں کو ایک محفوظ سرزمین فراہم کرنے کے دعوے کے ساتھ مقبوضہ فلسطین کی طرف راغب کرنے کی وسیع کوششوں کے برعکس، مقبوضہ علاقوں سے صہیونیوں کی واپسی اور بیرون ملک ہجرت میں اضافے کی نشاندہی کرنے والے سروے مسلسل سامنے آرہے ہیں، جس سے تل ابیب میں تشویش بڑھ رہی ہے۔
الجزیرہ نیٹ کے مطابق، صہیونی حکومت کے نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ ترین سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً پانچ میں سے ایک صہیونی نے گزشتہ دو برس کے دوران مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کرنے کے بارے میں سوچا ہے۔
2358 صہیونیوں پر مشتمل ایک بے ترتیب نمونے کی بنیاد پر کیے گئے اس سروے کے مطابق، 18 فیصد افراد نے کہا کہ انہوں نے 2024 اور 2025 کے دوران مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کرنے پر غور کیا، جبکہ 82 فیصد نے اس سوال کا جواب نفی میں دیا۔
سروے میں صہیونی حکومت سے ہونے والی اس ہجرت کے پھیلاؤ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تقریباً ایک تہائی شرکا نے بتایا کہ وہ ایسے کسی شخص کو جانتے ہیں جس نے گزشتہ دو برس کے دوران مقبوضہ علاقوں سے ہجرت کی ہے۔ اس کے علاوہ 41 فیصد شرکا نے صہیونی حکومت سے بیرون ملک ہجرت کرنے والوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔
مجموعی طور پر، گزشتہ چار برس کے دوران صہیونی حکومت سے ہونے والی ہجرت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور یہ غیر معمولی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ 2024 میں یہ رجحان عروج پر پہنچا اور مقبوضہ علاقوں کو مستقل طور پر چھوڑنے والے افراد کی تعداد 1 لاکھ 50 ہزار سے تجاوز کرگئی۔ یہ صورت حال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صہیونی ریاست کی شناخت کے حوالے سے گہرے اختلافات موجود ہیں اور معاشی و سلامتی کی صورت حال بھی مسلسل خراب ہورہی ہے۔
انتخابی حساب کتاب میں ہجرت کا مسئلہ
صہیونی حکومت کے انتخابات قریب آنے کے ساتھ نجی ادارے ’’کانتار‘‘ کی جانب سے کیے گئے ایک سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ صہیونیوں کی بیرون ملک ہجرت کا مسئلہ بھی توجہ حاصل کررہا ہے۔ صہیونی حکومت کے انتخابات آئندہ 27 اکتوبر کو ہونے والے ہیں۔
سروے میں 12 فیصد شرکا نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے نتائج اس بات کے فیصلے پر اثر انداز ہوسکتے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں رہیں گے یا بیرون ملک ہجرت کریں گے۔
اس کے برعکس تقریباً دو تہائی شرکا نے کہا کہ انتخابات کے نتائج ان کے اس فیصلے پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گے، جبکہ تقریباً پانچویں حصے نے کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ انتخابات کے نتائج ان کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گے یا نہیں۔
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