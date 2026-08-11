بحرین میں تین نوجوانوں کی گرفتاری میں بغیر الزامات بتائے مزید 15 روز کی توسیع

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی پبلک پراسیکیوشن نے کرباباد کے علاقے سے تعلق رکھنے والے تین نوجوانوں کی حراست میں تحقیقات کے سلسلے میں مزید 15 روز کی توسیع کردی ہے۔ یہ اقدام طویل مدت تک بغیر واضح الزامات کے حراست میں رکھنے کی پالیسی کے تسلسل میں کیا گیا ہے۔
بحرین کی امورِ اسیران کمیٹی کے مطابق، اس فیصلے میں حسین علی التاجر، محمد عبدالوهاب حبیب اور حسین عبدالإلہ عبدالنبی شامل ہیں۔ یہ تینوں نوجوان بدستور احتیاطی حراست میں ہیں، جبکہ بحرینی حکام نے اب تک ان پر عائد الزامات یا ان کی حراست جاری رکھنے کی قانونی بنیاد کے بارے میں کوئی باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، عارضی حراست میں توسیع کے فیصلوں میں اضافہ اور گرفتاریوں کی تفصیلات پر خاموشی، شہریوں اور کارکنوں پر پابندیوں کے تسلسل کے تناظر میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس عمل کے تحت مختلف علاقوں اور دیہات کے نوجوانوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے، جبکہ انہیں منصفانہ عدالتی کارروائی اور شفاف قانونی عمل کی بنیادی ضمانتیں بھی فراہم نہیں کی جارہی ہیں۔
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