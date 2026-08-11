کوالالمپور نے تہران کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کردی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ملائیشیا کے وزیر دفاع محمد خالد نوردین نے اسلامی جمہوریہ ایران کے قائم مقام وزیر دفاع اور مسلح افواج کے معاونت کے ادارے کے سربراہ سید مجید ابن الرضا سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے تہران کے ساتھ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے لیے کوالالمپور کی آمادگی کا اظہار کیا۔
ملائیشیا کے وزیر دفاع نے کہا کہ دونوں ممالک اپنے موجودہ دوستانہ تعلقات کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دفاعی تعاون کو مزید وسعت دے سکتے ہیں۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران اور ملائیشیا کے درمیان دفاعی تعاون کی مفاہمتی یادداشت جلد از جلد حتمی شکل دے کر دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے باضابطہ دستاویز کے طور پر نافذ کی جائے گی۔
محمد خالد نوردین نے آئندہ سال منعقد ہونے والی لنکاوی بین الاقوامی بحری اور فضائی نمائش ’’لیما‘‘ میں ایران کی شرکت کا بھی خیرمقدم کیا اور اسے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے اور دفاعی تعاون کے نئے شعبوں کا جائزہ لینے کا اہم موقع قرار دیا۔
ملائیشیا کے وزیر دفاع نے ایران کی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے حالیہ مغربی ایشیا کی کشیدگی کے دوران ایرانی حکام، سکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کی ہلاکت پر تعزیت بھی کی۔
انہوں نے جنگ بندی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی حل کو بدستور ترجیح دی جانی چاہیے۔
محمد خالد نوردین نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ملکی دفاعی وسائل پر انحصار اور اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایران کی کوششوں کو سراہا۔
ملائیشیا کے وزیر دفاع نے حالیہ کشیدگی کے دوران آمدورفت کو آسان بنانے اور تعاون کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز سمیت اہم بحری راستوں کی سلامتی کو برقرار رکھنا اور یقینی بنانا ضروری ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب تہران اور کوالالمپور کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، بحری امور اور دفاعی صنعت کے شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کی راہ ہموار کرسکتا ہے۔
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