لبنان کے شیعہ اسلامی سپریم کونسل کے نائب سربراہ: اسرائیل خطے پر امریکی بالادستی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے شیعہ اسلامی سپریم کونسل کے نائب سربراہ شیخ علی خطیب نے لبنانی نیشنل موومنٹ پارٹی کے ایک وفد سے ملاقات کی۔ وفد لبنان کے قومی معاملات، خصوصاً جنوبی لبنان کی صورتحال، مزاحمت کے کردار اور طائف معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ایک وسیع اجلاس کی تیاری کر رہا ہے۔
شیخ علی خطیب نے ملاقات میں کہا کہ امریکا کا منصوبہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہا۔ اس منصوبے کا مقصد خطے پر مکمل بالادستی قائم کرنا ہے اور اسرائیلی حکومت بھی اسی منصوبے کی خدمت میں مصروف ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے عوام اس منصوبے کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں اور اسلامی جمہوریہ ایران اس کے مقابل کھڑا ہے اور اس منصوبے کے خلاف مزاحمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
شیخ خطیب نے کہا کہ مغرب نے امریکا کی قیادت میں جو جنگ شروع کی ہے، وہ عارضی جنگ نہیں بلکہ ہر سطح پر ایک تہذیبی جنگ ہے، جس کا مقصد ہماری ثقافت اور وجود کو ختم کرنا ہے۔ تاہم جنوبی لبنان پر قبضہ وہ آخری حد ہے جس تک امریکا، مغرب اور اسرائیل پہنچ سکتے ہیں، اور اب ان کے زوال کا وقت شروع ہوچکا ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ مکہ معاہدہ اس تصور کے مطابق آگے بڑھے گا جو اس سے قبل پیش کیا گیا تھا، یعنی ایسا اتحاد تشکیل دیا جائے جو خطے کے عوام اور ممالک کے لیے امن و سلامتی کا سیاسی و سکیورٹی حصار بنے، نہ کہ امریکا کے خطے سے انخلا کی جگہ کوئی متبادل انتظام ہو۔
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