خطیب مسجدالاقصی کا تل ابیب کی خطرناک سرگرمیوں پر انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق کی رپورٹ کے مطابق مسجدالاقصی کے خطیب شیخ عکرمہ صبری نے مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے۔
فلسطینی خبر رساں ادارے شہاب کے مطابق شیخ عکرمہ صبری نے کہا کہ مسجدالاقصی کے اطراف کے علاقوں میں قابض اسرائیلی اقدامات اور وہاں نئی بستیوں کے قیام کی کوششیں علاقے کی شناخت اور شکل تبدیل کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم مسجدالاقصی کے گرد و نواح میں قابض حکام کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان اقدامات کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں، کیونکہ یہ علاقے کی جغرافیائی اور تاریخی حیثیت کو متاثر کرسکتے ہیں۔
خطیب مسجدالاقصی نے مسجد کے اطراف رہنے والے فلسطینی باشندوں کی ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی مزاحمت اور موجودگی شہر میں فلسطینی شناخت کے دفاع کی پہلی صف ہے۔
شیخ عکرمہ صبری نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کی موجودگی اور مسجدالاقصی کا تحفظ خطے کی تاریخ اور شناخت سے جڑا ہوا اہم مسئلہ ہے۔
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