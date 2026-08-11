ٹرمپ نے فیفا کے صدر انفینٹینو کی برطرفی پر خبردار کردیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو کو عہدے سے ہٹانے کی کسی بھی ممکنہ کوشش کی مخالفت کرتے ہوئے اسے ’’خوفناک غلطی‘‘ قرار دے دیا۔
ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ اگر فیفا نے کسی بھی وجہ سے جیانی انفینٹینو کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا تو یہ ایک انتہائی سنگین غلطی ہوگی۔
امریکی صدر نے انفینٹینو کی تعریف کرتے ہوئے انہیں ’’شاندار‘‘ قرار دیا اور کہا کہ ان کی قیادت میں حالیہ ورلڈ کپ تاریخ کے کامیاب ترین عالمی فٹبال ٹورنامنٹس میں شامل رہا ہے۔
ٹرمپ نے مزید خبردار کیا کہ اگر انفینٹینو فیفا کی قیادت میں موجود نہ رہے تو ورلڈ کپ نہ تو اتنا کامیاب ہوگا اور نہ ہی اتنا منافع بخش رہ سکے گا۔
ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب یوفا، ایشین فٹبال کنفیڈریشن (اے ایف سی) اور کونکاکاف نے فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو پر شدید تنقید کی ہے۔
تینوں کنفیڈریشنز نے مشترکہ بیان میں ورلڈ کپ کے تجارتی حقوق کے ایک حصے کی فروخت سے متعلق انفینٹینو کے حالیہ فیصلے کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
مشترکہ بیان کے مطابق اس منصوبے، جسے اب ترک کر دیا گیا ہے، نے مبینہ طور پر فٹبال کی انتظامی قیادت پر موجود اعتماد کو نقصان پہنچایا۔ کنفیڈریشنز نے الزام عائد کیا کہ اس معاملے میں شفافیت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا اور فیفا کے صدر نے خود کو ادارے کے اجتماعی نظام سے بالاتر ظاہر کیا۔
بیان میں کہا گیا کہ فٹبال کی اصل طاقت اس کے اتحاد میں ہے اور تمام متعلقہ اداروں کو اس اتحاد کا احترام کرنا چاہیے۔
تینوں کنفیڈریشنز نے اس بات پر زور دیا کہ فٹبال کے عہدیداروں کا مقصد کھیل کی خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ اس پر ذاتی حکمرانی قائم کرنا۔
ان کا کہنا تھا کہ جب کسی عہدیدار کے اقدامات سے اعتماد مجروح ہو اور وہ خود کو اس اجتماعی نظام سے بالاتر سمجھنے لگے جس نے اسے اختیار سونپا ہے تو اس معاملے میں ذمہ داری کا تعین ضروری ہوجاتا ہے۔
ٹرمپ کی جانب سے انفینٹینو کی کھلی حمایت نے فیفا کی قیادت سے متعلق جاری تنازع کو مزید سیاسی اور عالمی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔
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