پاکستانی قومی یکجہتی کونسل کے سربراہ: ایران اور دیگر اسلامی ممالک مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہوں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی قومی یکجہتی کونسل کے سربراہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا کہ مسلم ممالک کا اتحاد امت مسلمہ کی دیرینہ خواہش ہے اور مکہ دفاعی معاہدہ اس خواہش کی تکمیل کی جانب پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا یہ بیان کہ مکہ دفاعی معاہدے کے دروازے دیگر اسلامی ممالک کے لیے بھی کھلے ہیں، خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس بیان کو عملی شکل دی جانی چاہیے اور ایران، ملائیشیا، قطر اور دیگر اسلامی ممالک کو اس معاہدے میں شامل کرکے امت مسلمہ کے اتحاد کی دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی راہ ہموار کی جانی چاہیے۔
صاحبزادہ ابوالخیر نے کہا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق امت مسلمہ کی کامیابی، فتح، عزت اور اس کا شایانِ شان مقام اتحاد و یکجہتی میں مضمر ہے، جبکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف، تفرقہ اور انتشار امت مسلمہ کے لیے نقصان اور رسوائی کا باعث بنے گا۔
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