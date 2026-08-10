ٹیلی گراف: امریکہ یوکرین میں پیٹریاٹ میزائلوں کی تیاری کی اجازت دینے سے کیوں گریزاں ہے؟

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ٹیلی گراف نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی حکام فوجی معلومات کی سلامتی کے حوالے سے شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔ واشنگٹن کو ان واقعات کا بھی علم ہے جن میں مغربی اتحادیوں کی جانب سے یوکرین کو فراہم کیے گئے ہتھیار بالآخر یورپ کی بلیک مارکیٹ تک پہنچ گئے۔
رپورٹ کے مطابق اس معاملے میں سکیورٹی خدشات کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی مسابقت کے پہلو بھی موجود ہیں۔ امریکی جریدے اٹلانٹک نے امریکی کانگریس کے ایک ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ امریکی دفاعی صنعت کی دو بڑی کمپنیاں ریتھیون اور لاک ہیڈ مارٹن، جو پیٹریاٹ نظام اور اس کے میزائل تیار کرتی ہیں، کیف کو ان کی تیاری کا لائسنس دینے کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔
ان کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ یوکرین کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کی تیاری کی صلاحیت ملنے سے مستقبل قریب میں عالمی اسلحہ مارکیٹ میں ان کے لیے ایک سنجیدہ تجارتی حریف پیدا ہو سکتا ہے۔
کیف کی فوجی حمایت سے متعلق اختلافات حالیہ دنوں میں دونوں ممالک کے سربراہان کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران بھی سامنے آئے۔ فنانشل ٹائمز نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی کی جانب سے اضافی پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔
رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے درخواست مسترد کرنے کی وجہ امریکی میزائل ذخائر میں شدید کمی اور مشرقِ وسطیٰ کے تنازعات میں ان ہتھیاروں کے زیادہ استعمال کو قرار دیا۔
ٹرمپ اس سے قبل بھی واضح کر چکے ہیں کہ واشنگٹن نے یوکرین کو پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائل تیار کرنے کا لائسنس دینے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اس ٹیکنالوجی کی منتقلی کے معاملے میں امریکہ کا مؤقف سخت ہے۔
دوسری جانب روس نے بھی بارہا اپنے مؤقف کا اعادہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو مغربی ہتھیاروں کی فراہمی جنگ کا رخ تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی بلکہ اس سے جنگ طول پکڑے گی اور سیاسی و سفارتی حل کی راہ میں مزید رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔
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