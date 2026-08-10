فلسطینی صحافیوں کے خلاف جولائی میں 108 حملے اور حقوق کی خلاف ورزیاں ریکارڈ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، فلسطینی صحافیوں کی یونین نے اعلان کیا ہے کہ جولائی کے دوران صحافیوں اور میڈیا اداروں کے کارکنوں کے خلاف 108 جرائم، حملے اور حقوق کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ ان واقعات میں گرفتاری، تشدد، تفتیش، حراست، کوریج سے روکنا، دستی بم اور آنسو گیس سے نشانہ بنانا، آبادکاروں کے حملے، گھروں اور میڈیا اداروں پر دھاوے، صحافتی آلات ضبط کرنا اور انہیں تباہ کرنا شامل ہیں۔
فلسطینی صحافیوں کی یونین کی آزادی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 58 واقعات میں صحافیوں کو حراست میں لینے اور انہیں خبری کوریج سے روکنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے، جو اس ماہ صحافیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس دوران میدانی واقعات کی کوریج کرنے والے صحافیوں پر عائد پابندیاں بھی جاری رہیں۔
کمیٹی نے صحافیوں اور میڈیا ٹیموں پر آبادکاروں کے 11 حملے بھی ریکارڈ کیے۔ ان حملوں میں تشدد، دھکے دینا، دھمکیاں دینا اور صحافیوں کو پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے سے روکنا شامل تھا، خصوصاً مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں واقعات اور حملوں کی کوریج کے دوران۔
رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو صوتی دستی بموں اور آنسو گیس سے نشانہ بنانے کے 12 واقعات بھی ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں بعض صحافیوں کو دھاووں، حملوں اور میدانی واقعات کی کوریج کے دوران گیس کے باعث دم گھٹنے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔
جسمانی حملوں کے حوالے سے آزادی کمیٹی نے صحافیوں پر تشدد کے 6 واقعات بھی درج کیے۔ اس کے علاوہ غزہ میں پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتے اور واقعات کی کوریج کرتے ہوئے صحافیوں کے زخمی ہونے اور خون بہنے کے 4 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں بعض صحافی میزائلوں اور گولیوں کے ٹکڑوں سے زخمی ہوئے۔
گرفتاریوں کے حوالے سے کمیٹی نے صحافیوں کی 2 گرفتاریاں اور 4 مرتبہ تفتیش کیے جانے کے واقعات ریکارڈ کیے۔ یہ کارروائیاں صحافیوں کے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی یا ان کی صحافتی سرگرمیوں کے باعث کی گئیں۔
رپورٹ میں گھروں اور میڈیا اداروں پر 4 دھاووں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بعض واقعات میں تلاشی، سامان کی توڑ پھوڑ اور صحافیوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک میڈیا ادارہ بند کرکے اس کا سامان ضبط کر لیا گیا۔
صحافتی آلات کے حوالے سے 3 واقعات میں آلات ضبط یا تباہ کیے گئے۔ اسی طرح دو واقعات میں صحافیوں کو خبری کوریج سے روکنے یا ان پر حملے کے دوران ان کی بنائی گئی تصاویر اور ریکارڈ شدہ مواد حذف کر دیا گیا۔
آزادی کمیٹی نے مسجد اقصیٰ سے صحافیوں کو بے دخل کیے جانے کے 2 واقعات بھی ریکارڈ کیے۔ ان واقعات میں صحافیوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہونے سے مخصوص مدت کے لیے روکنے کے احکامات جاری کیے گئے۔
فلسطینی صحافیوں کی یونین کی آزادی کمیٹی نے کہا کہ گزشتہ ماہ ریکارڈ کیے گئے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحافیوں کے خلاف حملے صرف ایک نوعیت کی خلاف ورزی تک محدود نہیں، بلکہ گرفتاری، تفتیش، حراست، جسمانی حملوں، آنسو گیس اور صوتی دستی بموں سے نشانہ بنانے، خبری کوریج سے روکنے، آلات ضبط کرنے اور تصویری مواد حذف کرنے تک پھیلے ہوئے ہیں۔
کمیٹی نے مزید کہا کہ یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فلسطینی صحافی واقعات کی رپورٹنگ اور دستاویز بندی کے دوران بدستور متعدد خطرات اور پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں صحافیوں اور میڈیا ٹیموں کو کوریج سے روکنے، حراست میں لینے اور ان پر حملوں کے واقعات مسلسل دہرائے جا رہے ہیں۔
فلسطینی صحافیوں کی یونین نے صحافیوں کے تحفظ، انہیں دھمکی، حملے یا تعاقب کے بغیر اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے کے مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یونین نے صحافتی سرگرمیوں کی آزادی اور عوام کے معلومات تک رسائی کے حق کے احترام کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور میڈیا ٹیموں کے خلاف حملوں اور حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے پر بھی زور دیا۔
آپ کا تبصرہ