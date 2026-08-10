حشد الشعبی: جعلی اڈوں کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی حشد الشعبی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جن جعلی مراکز کے بارے میں اطلاع دی گئی ہے اور جن کے ذمہ دار خود کو حشد الشعبی سے وابستہ ظاہر کرتے تھے، ان کا تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
حشد الشعبی نے کہا کہ ان مراکز کو بند کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کا عمل حشد الشعبی کے محکمہ سلامتی و نظم و ضبط کی جانب سے جاری آپریشن کے تحت انجام دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی عراقی مسلح افواج کے کمانڈر انچیف کی تشکیل کردہ اسلحے کی تنظیم اور اندراج سے متعلق مستقل کمیٹی کی سرگرمیوں کے دائرہ کار میں کی گئی ہے۔
حشد الشعبی نے مزید کہا کہ ایسے معاملات کی نشاندہی اور ان کی تحقیقات کا عمل جاری رہے گا اور ہر اس فرد یا گروہ کے خلاف ضروری قانونی اور انتظامی کارروائی کی جائے گی جو حشد الشعبی کا نام استعمال کرکے خود کو اس تنظیم سے وابستہ ظاہر کرنے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے تنظیم کے نام کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔
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