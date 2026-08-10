ایران کے ساتھ جنگ میں 8 ممالک میں امریکی 20 فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایران کے حملوں کے نتیجے میں امریکی فوجی سازوسامان اور تنصیبات کو کم از کم 13 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ اس رپورٹ میں بیرونِ ملک موجود امریکی فوجی اڈوں کی کمزوری کا نیا جائزہ بھی پیش کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، رمضان جنگ کے آغاز سے ایران نے مغربی ایشیا میں امریکی فوجی اڈوں کے خلاف 2 ہزار سے زائد فضائی، میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ان حملوں میں 8 ممالک میں کم از کم 20 امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں نقصان پہنچا۔ اس دوران 42 فوجی طیارے بھی تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے۔
امریکی اخبار نے امریکی فوجی سازوسامان اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے مجموعی نقصان کا تخمینہ کم از کم 13 ارب ڈالر لگایا ہے۔ اخبار کے مطابق ان حملوں کی وسعت نے ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں میں اضافے کو نمایاں کیا ہے۔
وال اسٹریٹ جرنل نے مزید لکھا ہے کہ ان حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے بیرونِ ملک فوجی اڈوں، اہم تنصیبات اور فوجیوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہے۔ اخبار کے مطابق یہ صورتحال خطے میں واشنگٹن کی دفاعی حکمت عملی پر نظرثانی کی ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔
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