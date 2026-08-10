ایرانی صدر پزشکیان: افغانستان اور پاکستان نے غیر ملکی عناصر کو ایران میں داخل ہونے سے روکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران افغانستان اور پاکستان نے اپنی سرحدوں پر مؤثر نگرانی کرتے ہوئے ایسے عناصر کو ایران میں داخل ہونے سے روکا جو دیگر ممالک سے وابستہ تھے یا دہشت گردی اور علیحدگی پسندی میں ملوث تھے۔
پزشکیان نے بتایا کہ ایران کی بعض سرحدی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا اور دشمن شمال مغربی اور جنوب مشرقی راستوں سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تاہم افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں نے اپنی سرحدوں پر سکیورٹی فورسز تعینات کرکے کسی بھی فرد یا گروہ کو ایران میں بدامنی پھیلانے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روک دیا۔
ایرانی صدر نے کہا کہ پاکستان نے ’’پورے خلوص کے ساتھ‘‘ تعاون کیا جبکہ افغانستان نے بھی انتہائی مؤثر تعاون کیا۔ انہوں نے ترکمانستان، روس اور عراق کے تعاون کو بھی سراہا اور کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں۔
پزشکیان نے زور دے کر کہا کہ علاقائی سفارت کاری نے جنگ کے اثرات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پابندیوں کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور ہمسایہ ممالک نے اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی۔
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