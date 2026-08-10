https://ur.abna24.com/xkKWM10 اگست 2026 - 10:36 News ID 1851012 نیوز سروس تصاویر اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| اسپین کے شہر مالاگا میں محرم کی پُروقار عزاداری، حسینیہ بقیۃ اللہ میں عزاداروں کی شرکت 10 اگست 2026 - 10:36 News ID: 1851012 مآخذ: ابنا اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین اسپین لیبلز اسپین مجالس عزا ماہ محرم و ماہ صفر متعلقہ خبریں۔ ایران کیساتھ ایم او یو ختم ہو چکا، جنگ بندی بھی ختم ہو گئی: ڈونلڈ ٹرمپ فلسطینی قیدیوں اور بحری صمود بیڑے کے کارکنوں سے اسرائیل کے وحشیانہ سلوک پر عالمی ردعمل غزہ جنگ پر اختلافات کے دوران اسپین اور صہیونی حکومت کے سفارتی تعلقات میں نئی کشیدگی ہالینڈ نے صہیونی بستیوں میں تیار ہونے والی مصنوعات کی درآمد پر پابندی لگا دی طالبان اور پاکستان میں کشیدگی؛ جنوبی ایشیا ایک بے سمت بحران کی گرفت میں
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