ایران کے ہتھیار ڈالنے کے ٹرمپ کے دعوے پر سی این این کا طنزیہ تبصرہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے ’’غیر مشروط ہتھیار ڈالنے‘‘ کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے امریکا کے سامنے جھکنے کے بجائے آبنائے ہرمز سے متعلق اپنے مطالبات مزید سخت کردیئے ہیں۔
سی این این کی ویب سائٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکا کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے آبنائے ہرمز کے حوالے سے اپنے مؤقف کو مزید سخت کردیا ہے۔
امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے آبنائے ہرمز سے متعلق سخت مؤقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تہران خود کو واشنگٹن کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں سمجھتا ہے۔
سی این این نے ایران کے اس تاثر کی ایک وجہ امریکی فوج کے ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کو بھی قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کے عسکری ذخائر میں کمی نے ایران کو یہ محسوس کرنے میں تقویت دی ہے کہ اسے امریکا کے مقابلے میں برتری حاصل ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو غیر مشروط طور پر جھکنے پر مجبور کرنے کے دعوے کے برعکس ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔
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