جماعت اسلامی پاکستان کا بڑا مطالبہ؛ ایران سمیت مزید اسلامی ممالک ’’مکہ دفاعی معاہدے‘‘ میں شامل ہوں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے اسلامی دنیا کے اتحاد کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔
لیاقت بلوچ نے کہا کہ مسلم امہ کی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ اسلامی ممالک اور مسلمان اقوام متحد ہوکر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ ان کے مطابق ’’مکہ دفاعی معاہدہ‘‘ دفاع، سفارت کاری، دفاعی صنعت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں اسلامی ممالک کے لیے اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔
انہوں نے معاہدے کو مزید وسعت دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قطر، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا اور بنگلہ دیش کو بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہیے۔
جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر نے مزید کہا کہ مسلم ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈے ان کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ امریکی مفادات اور اہداف کے تحفظ کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔
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