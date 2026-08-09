جنوبی لبنان میں اسرائیلی جارحیت تیز؛ گولہ باری، ڈرون حملے اور جنگلات میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میدانی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج کے توپ خانے نے المنصوری، میس الجبل، القنطرہ، کفررمان کے اطراف، تل الدبشہ، علی الطاہر کی پہاڑیوں اور وادی السلوقی کے علاقوں کو نشانہ بنایا۔
ایک اسرائیلی ڈرون نے میفدون کے اطراف کو بھی نشانہ بنایا اور علی الطاہر کی پہاڑیوں سمیت متعدد علاقوں میں دھماکا خیز مواد گرایا، جس کے نتیجے میں دیر المزرعہ، کفرحونہ، نیحہ اور عین التینہ کی پہاڑیوں میں وسیع پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی اور جنگلات و نباتات کا بڑا حصہ جل گیا۔
لبنان کی اسلامی صحت و شہری دفاع سے وابستہ امدادی ٹیمیں آگ پر قابو پانے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں، تاہم آگ کی شدت اور بعض علاقوں تک دشوار رسائی کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔
دوسری جانب حداثا، طلوسہ، القنطرہ اور الطیری و کونین کے درمیان واقع علاقوں میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں متعدد دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے زوطر الشرقیہ میں گھروں کی مسماری بھی جاری رکھی اور زوطر الغربیہ کے قریب ایک مٹی کا حفاظتی بند قائم کردیا۔
اسرائیلی فوجی یونٹس نے مشین گنوں سے بیت السیاد، حداثا، المنصوری اور شبعا کے اطراف میں فائرنگ اور تلاشی کی کارروائیاں بھی کیں۔ اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور ایک مرکاوا ٹینک نے حداثا اور حاریصہ میں نقل و حرکت کی اور گولہ باری کے نتیجے میں مزید آگ بھڑک اٹھی۔
اسرائیلی فوجی کفرشوبا میں دویبہ قلعے اور الشمیس کے اطراف بھی پیش قدمی کرتے ہوئے دو ٹینکوں اور پیدل فوجیوں کے ساتھ لبنان کی فوج کی برکہ النقار کے قریب قائم چوکیوں تک پہنچ گئے۔
میدانی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج کی یہ کارروائیاں جنوبی لبنان میں زمینی پیش قدمی، توپ خانے کی گولہ باری، گھروں کی مسماری اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری رہنے کی نشاندہی کرتی ہیں۔
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