ہادی العامری اور حشد الشعبی کمانڈروں کا اہم اجلاس؛ عراق میں جنگی تیاری اور میدانی رابطہ کاری بڑھانے پر اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بدر تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہادی العامری نے ہفتے کے روز بغداد میں اپنے دفتر میں حشد الشعبی کے متعدد کمانڈروں سے ملاقات کی۔
ملاقات میں عراق کی تازہ ترین میدانی صورتحال، موجودہ حالات کے تقاضوں اور حشد الشعبی و سکیورٹی فورسز کی صلاحیتوں میں اضافے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اجلاس میں مختلف ممکنہ چیلنجز کے مقابلے کے لیے اعلیٰ سطح کی میدانی تیاری برقرار رکھنے اور متعلقہ فورسز کی عملی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
شرکا نے متعلقہ اداروں کے درمیان رابطہ کاری اور تعاون بڑھانے کے ساتھ ساتھ میدانی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لینے کی اہمیت پر بھی زور دیا، تاکہ فورسز کی کارکردگی اور تیاری کی سطح بہتر بنائی جاسکے اور وہ ممکنہ تبدیلیوں اور چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں۔
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