واشنگٹن پوسٹ کی تحقیق: آمال خلیل کو بروقت امداد نہ ملنے سے جان گئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، The Washington Post کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ آمال خلیل 22 اپریل کو جنوبی لبنان کے علاقے الطیری کے قریب فضائی حملوں کے دوران زخمی ہوئیں اور بعد ازاں ایک عمارت پر دوسرے حملے کے نتیجے میں ملبے تلے دب گئیں۔
تحقیق کے مطابق، ابتدائی حملے کے بعد وہ زندہ تھیں، تاہم مقامی امدادی ٹیمیں کئی گھنٹوں تک علاقے میں داخلے کی اجازت کی منتظر رہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسی تاخیر نے ان کی جان بچانے کے امکانات ختم کر دیے۔
واشنگٹن پوسٹ نے طبی ریکارڈ، ٹیلیفون ریکارڈز، سیٹلائٹ تصاویر اور عینی شاہدین و امدادی کارکنوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ آمال خلیل شام 7 بجے کے قریب جان سے گئیں، جو امدادی ٹیموں کو تقریباً رات 8:15 بجے علاقے میں داخلے کی اجازت ملنے سے دو گھنٹے قبل تھا۔
امدادی اہلکاروں کے مطابق جب وہ موقع پر پہنچے تو انہیں صحافی کی لاش ملبے کے نیچے ایک گرے ہوئے ستون کے قریب ملی۔
اس واقعے پر صحافتی آزادی اور انسانی حقوق کے اداروں نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی اور یونیسکو نے اس واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت صحافی غیر شہری (سویلین) تصور کیے جاتے ہیں اور انہیں مکمل تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔
رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ایک بار پھر لبنان میں صحافیوں کی حفاظت اور جنگی حالات میں میڈیا اہلکاروں کے تحفظ کے مسئلے کو اجاگر کرتا ہے۔
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