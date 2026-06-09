ایرانی وزارت دفاع کا عزم: مسلح افواج کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنائیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نے ایک بیان میں گزشتہ ایک سو دن کے دوران ایرانی عوام کی باشعور، پُرجوش اور ذمہ دارانہ شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس عوامی موجودگی نے ایک بار پھر انقلاب اسلامی، اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام اور ولایت کے ساتھ قوم کے گہرے تعلق کو نمایاں کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ ایرانی قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر حساس اور تاریخی مرحلے پر اپنے ملک اور قومی اقدار کے دفاع کے لیے صفِ اول میں کھڑی رہتی ہے۔
وزارت دفاع کے مطابق ایسے وقت میں جب امریکہ اور اسرائیل کے دشمن عناصر جنگ، دہشت گردی، دباؤ اور نفسیاتی جنگ کے ذریعے ایرانی قوم کے عزم کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، عوام کی مسلسل موجودگی نے ان تمام اندازوں کو ناکام بنا دیا اور یہ حقیقت واضح کر دی کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا سرمایہ عوام کا اعتماد، بصیرت اور استقامت ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ وزارت دفاع اس بے مثال عوامی حمایت کو مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والے فرزندانِ وطن کی جدوجہد کے لیے ایک قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے، اسی لیے ملک کی سائنسی، صنعتی اور دفاعی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دفاعی سازوسامان، ہتھیاروں اور جدید عسکری نظاموں کی تیاری اور ترقی کے عمل کو مزید رفتار دی جائے گی۔
وزارت دفاع نے زور دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے رزمندگان اور ملک کے محافظ، قومی سلامتی، خودمختاری اور ارضی سالمیت کے دفاع کے لیے ہمیشہ مضبوط، باصلاحیت اور مکمل طور پر تیار رہیں۔
بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ جس طرح ایرانی قوم نے گزشتہ سو دنوں میں اپنی ذمہ دارانہ موجودگی کے ذریعے دشمنوں کو مایوس کیا، اسی طرح وزارت دفاع اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج ملک کی دفاعی طاقت اور بازدارندگی کی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گی اور دشمنوں کو ایران کی سلامتی اور اقتدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں دیں گی۔
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