روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ آئیوانوو ریجن میں گرکر تباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سرکاری خبر رساں ادارے تاس نے بتایا کہ حادثے کے وقت طیارے میں 7 افراد سوار تھے اور ان کی حالت کے بارے میں تاحال کوئی معلومات نہیں مل سکیں۔
وزارتِ دفاع نے بیان میں کہا کہ ’آئیوانوو ریجن میں مرمت کے بعد کی گئی ٹیسٹ فلائٹ کے دوران اے این-22 ملٹری ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہوگیا‘۔ بیان کے مطابق طیارہ غیر آباد علاقے میں گرا۔
آئیوانوو کا علاقہ ماسکو کے مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وزارتِ دفاع نے مزید بتایا کہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں موقع پر بھیج دی گئی ہیں جبکہ حادثے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔
خبررساں ایجنسی کے مطابق روس کے یوکرین کے خلاف جاری حملے یا کیف کے کسی ممکنہ کردار کے حوالے سے اس حادثے کا کوئی تعلق ظاہر نہیں کیا گیا۔
