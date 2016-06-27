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عراق کا شہر فلوجہ مکمل طور پر آزاد

27 جون 2016 - 17:50
News ID: 762716
عراق کا شہر فلوجہ مکمل طور پر آزاد

فلوجہ شہر میں فوجی کاروائیوں کے کمانڈر عبد الوہاب الساعدی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ فلوجہ شہر مکمل طور پر داعش کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔

اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی۔ابنا۔ فلوجہ شہر میں فوجی کاروائیوں کے کمانڈر عبد الوہاب الساعدی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ فلوجہ شہر مکمل طور پر داعش کے قبضے سے آزاد ہو گیا ہے۔
انہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے کہا: الجولان علاقے کو آزاد کروانے کے بعد فلوجہ شہر میں فوجی آپریشن اپنے آخری مرحلے کو پہنچ گیا اور ایک مہینہ سے جاری اس آپریشن میں لگ بھگ ۸۰۰ داعشی دھشتگرد ہلاک ہوئے ہیں۔
انہوں نے اس عظیم کامیابی پر عراقی قوم، فوج اور رضاکار فورس کو مبارک باد پیش کی۔اور انہیں اس کامیابی پر جشن ماننے کی دعوت دی۔

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